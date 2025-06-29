Hatay'da Taş Ocağındaki Dinamit Patlaması Korkuya Neden Oldu

Hatay'da Taş Ocağındaki Dinamit Patlaması Korkuya Neden Oldu
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Kırıkhan ilçesinde taş ocağında gerçekleştirilen dinamit patlaması, depremi yaşayan vatandaşlarda panik yarattı. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameraları, patlama anında insanların yaşadığı korku dolu anları kaydetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dağlık alana kurulan taş ocağından dinamitle gerçekleştirilen patlama esnasında vatandaşların korku ve panik anları akaryakıt istasyonunun kameralarına yansıdı. Depremi yaşayan vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamada panik yaşadıklarını söylediler.

Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde dağlık alanda kurulan taş ocağında dinamitle patlama gerçekleştirildi. Haber verilmeden ve yüksek miktarda dinamitle gerçekleşen patlama esnasında ilçenin birçok noktasındaki vatandaşlar sarsıntı ve panik yaşadı. Depremi hissettiren dinamitle patlama esnasında, bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ve marketteki insanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; akaryakıt istasyonu ve markette insanların patlamadan dolayı büyük korku ve panik yaşadıkları görüldü. Patlamadan dolayı akaryakıt istasyon marketinin tavanı zarar gördü.

"Deprem bölgesinde yaşadığımız için korktuk ve patlama nedeniyle biz deprem olduğunu sandık"

Dinamitle patlamanın ardından büyük korku yaşadığını ifade eden Kübra Aydemir, "Buranın karşısında bir taş ocağı var. Burada ve markette insanlar varken bir anda büyük bir patlama oldu. Deprem bölgesinde olduğu ve depremi yaşadığımız için korktuk. Patlama nedeniyle biz deprem olduğunu sandık. Sonra anladığımızda ise taş ocağında dinamitle patlama olmuş. Marketin içindeki müşteriler çok korktu ve marketimizin tavanından parçalar düştü. Taş ocağındakilerin bilinçli olmalarını istiyoruz. Patlama yapacakları zaman haber etmeleri gerekirdi. Can güvenliğimiz için korktuk" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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