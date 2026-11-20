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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde madde bağımlılığı ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıda, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurum personeline yönelik sunum yaptı.

Toplantıda madde bağımlılığıyla mücadelenin önemi, farkındalık ve önleme yöntemleri ele alındı. Tarımsal alanlarda yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve ilgili yasal mevzuat hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı