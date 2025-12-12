Hatay'da 26 sikke kargo ile göndermek üzereyken ele geçirildi

Hatay'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonun da Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 26 adet gümüş sikke kargoyla il dışına gönderilmek üzereyken ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kargo ile il dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisine ulaştı. Belirlenen kargoda ve ayrıca şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 26 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen gümüş sikke, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 6 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.Y.Ö. ile B.Ö. adlı 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - HATAY