Hatay'da Takla Atan TOFAŞ'ta İki Kişi Yaralandı

Hatay'da Takla Atan TOFAŞ'ta İki Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan TOFAŞ marka otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan 2 şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

