Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil takla atarak yan durdu ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Antakya İlçesi çevre yolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yan durdu. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. - HATAY