Haberler

Ece bebeğin can verdiği kaza güvenlik kamerasında

Ece bebeğin can verdiği kaza güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde 7 aylık Ece bebek hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 7 aylık Ece bebeğin can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 7 aylık bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek Ece Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı anlar yer aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi

Ateş 29 gündür sönmüyor! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

Onlarca kişiyi taşıyan feribot battı! Cesetleri yan yana dizdiler