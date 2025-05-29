Hatay'da Şüpheli Valiz Patlatıldı, İçinden Kıyafet Çıktı

Hatay'da Şüpheli Valiz Patlatıldı, İçinden Kıyafet Çıktı
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Antakya'da bir iş yerinin önünde bırakılan şüpheli valiz, polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, vatandaşlar ve ekipler rahat bir nefes aldı.

Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan ve şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Haibi Neccar kavşağ çevresinde bulunan prefabrik çarşı mevkiinde yaşandı. İş yerinin önüne bırakılan ve uzun süre sahibi tarafından alınmayan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valiz içerisinden kıyafet çıktı. Valizin içerisinden herhangi bir patlayıcı madde olmaması üzerine vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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