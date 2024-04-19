Hatay'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kumlu- Kırıkhan istikametinde bulunan Kazkeli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan vatandaş sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - HATAY