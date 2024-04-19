Üye Girişi
Haberler

Hatay'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kumlu-Kırıkhan istikametinde meydana gelen kazada, traktör sulama kanalına devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kumlu- Kırıkhan istikametinde bulunan Kazkeli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan vatandaş sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkhan İtfaiye Hatay Kumlu Ulaşım İtfaiye Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title