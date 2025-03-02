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Hatay'da Sulama Kanalına Devrilen Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Sulama Kanalına Devrilen Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkisinde devrilen taksinin sürücüsü Paşa Yardımcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yardımcı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Hatay'da sulama kanalına devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkisinde yaşandı. Paşa Yardımcı'nın kullandığı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Yardımcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yardımcı'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Paşa Yardımcı'nın geçtiğimiz dönem Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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