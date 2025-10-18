Haberler

Hatay'da Su Tankeri ile Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Su Tankeri ile Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen feci kazada su tankeri ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Rıdvan Özer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde su tankeri ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsünün öldüğü kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde çevreyolu Orhanlı alt kavşağında saat 02.45'te yaşandı. Refüjdeki ağaçları sulayan su tankeri ile 33 R 5555 Rıdvan Özer idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Özer, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki sürücü Özer hayatını kaybetti. Su tankeri ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

