Haberler

Kuyuya düşen koyunlar zorlu operasyonla kurtarıldılar

Kuyuya düşen koyunlar zorlu operasyonla kurtarıldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde su kuyusuna düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerinin zorlu operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan 2 koyun itfaiye ekiplerinin zorlu operasyonuyla kutarıldı.

Hassa ilçesi Yeni Mahalle'de 2 koyun su kuyusuna düştü. Hayvanların sahibi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri; merdiven yardımıyla girilmesi zor olan kuyuya girdiler. Bacaklarına ip bağlanan 2 koyun, tek tek ekipler tarafından kurtarıldı. Zarar görmeden kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi, sorunsuz geçen operasyon sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var

Karadeniz'de dron saldırısı! Dev gemide büyük bir yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengiz Ünder'e sevindirici haber

Muradına erdi!
Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata

Hepimiz tanıyoruz! Kaleden böyle çıktı, sonrası resmen kabus
Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Daha 17'nin Nuray'ı Bodrum'u salladı! Bikinili paylaşımları olay oldu
Dünya Kupası'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu

Dünya Kupası'na damga vuran olay! Soyunma odasına bu notu bıraktılar
Eşini ve kızını katletti, 'depresyondayım' dedi

Karısını ve kızını öldüren caniden eşine az rastlanır savunma
İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak

İsrailli dev şirket Türkiye'den çekiliyor! Onlarca kişi işsiz kalacak
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik