Kuyuya düşen koyunlar zorlu operasyonla kurtarıldılar

Hatay'ın Hassa ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan 2 koyun itfaiye ekiplerinin zorlu operasyonuyla kutarıldı.

Hassa ilçesi Yeni Mahalle'de 2 koyun su kuyusuna düştü. Hayvanların sahibi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri; merdiven yardımıyla girilmesi zor olan kuyuya girdiler. Bacaklarına ip bağlanan 2 koyun, tek tek ekipler tarafından kurtarıldı. Zarar görmeden kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi, sorunsuz geçen operasyon sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı