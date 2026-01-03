Haberler

Otomobilin su kanalına uçtu: 3 yaralı

Güncelleme:
Kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçtu. İçi boş su kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Otomobilin su kanalına uçtuğu anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

