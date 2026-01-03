Otomobilin su kanalına uçtu: 3 yaralı
Hatay'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçtu. İçi boş su kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Otomobilin su kanalına uçtuğu anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa