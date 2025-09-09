Hatay'da Su Deposunun Altında Kalmaktan Saniyelerle Kurtulan Vatandaşın Korku Dolu Anları

Hatay'da su deposunu tamir etmek istediği esnada üzerine devrilen su deposunun altından saniyelerle kurtulan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Defne ilçesi Çardaklı Mahallesinde yaşayan Gökhan Özkaya, gece saatlerinde uyuduğu sırada su sesini fark etti. Gece saatlerinde duyduğu su sesine kalkan Özkaya, konteynerin arkasındaki su deposunun etrafında inceleme yaptı. Su deposunun inceleyen Özkaya, suyun aktığı yeri bulup deponun dengesiz olduğunu anladı ve deponun dengesini düzeltmek istediği sırada su deposu aniden devrildi. Özkaya, su deposunun devrildiği esnada altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Su deposunun devrildiği ve Özkaya'nın su deposunun altında ezilmekten kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Su deposunun devrilmesinin ardından Özkaya, kısa bir süre panik yaşadı.

"Su deposunu kontrol ederken birden depo üstüme doğru gelince iskeletin çöktüğünü fark ettim, saniyeler içerisinde ölümden kurtuldum"

Gece saatlerinde tamir ettiği su deposunun altından kalmaktan saniyelerle kurtulan Özkaya, "Eşim gece saatlerinde dışarıda su sesi olduğunu söyledi. Ben de meraklandım, ne olduğunu kontrol etmeye geldim. O süre zarfında etrafı kolaçan ederken suyun aşırı bir şekilde geldiğini fark ettim. Su deposunu kontrol ederken birden depo üstüme doğru gelince iskeletin çöktüğünü fark ettim. O arada da aniden kendim oradan yani kurtulmayı başardım. ya altında kalsaydım muhtemelen ya sakat kalırdım ya da ölebilirdim. Yani saniyeler içerisinde ölümden kurtuldum o şekilde. Benim tesisata elim yatkın olduğu için iskeleti önce yan tarafa taşıdım. Sonra deponun altını şu şekilde taşlarla besleyip bu şekilde tesisatını yaptım. Yalnız sizlere de önerim iskelet alırken lütfen profillere dikkat edin. Çünkü kullanılan malzeme ince olduğu için muhtemelen depo taşımadığı ve o sebepten dolayı iskele çöktü" ifadelerini kullandı. - HATAY