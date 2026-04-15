Çatı tadilatında üzerine su deposu devrilen işçi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, çatıda tadilat yapan işçinin üzerine su deposu devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'ndeki Şirin Nar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısının tadilatında çalışan A.E. isimli işçinin üzerine su deposu devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi itfaiye ekiplerince merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.