Hatay'da sondaj aracında başlayan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde sondaj aracında başlayan yangının ormana sıçramasıyla yaşanan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Sondaj aracında başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayılınca ekipler havadan helikopterle de müdahale etti. Ekiplerin, 4 ilk müdahale Aracı 8 arazöz ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangın 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının kısa sürede yayıldığını söyleye bölge sakini ekiplerin hızla alevlere müdahale ettiğini söyledi. - HATAY