Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Güncelleme:
Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış kentte heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Payas'ta ayrıca yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun'da da hortum oluştu.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Payas ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

Hatay'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

OTOYOL KAPANDI

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır." denildi.

Hatay'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

İSKENDERUN'DA DA HORTUM OLUŞTU

Fırtınanın etkili olduğu kentte İskenderun ilçesinde de hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

Hatay'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
