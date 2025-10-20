Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Payas ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

OTOYOL KAPANDI

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır." denildi.

İSKENDERUN'DA DA HORTUM OLUŞTU

Fırtınanın etkili olduğu kentte İskenderun ilçesinde de hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.