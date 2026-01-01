Kar kütlesini taşıyamayan plastik çatının yerle bir olmasıyla korku dolu anlar yaşadılar

Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte biriken kar kütlesini taşıyamayan prefabrik çarşısının plastik çatısı yıkıldı. Çatının yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken olayda yaralanan olmadı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Antakya ilçesi eski otogar mevkiinde bulunan prefabrik çarşının çatısı da karla kaplandı. Kar kütlesini taşıyamayan plastik çatı, yerle bir oldu. Çatının yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı.

"Buradan karşıya doğru gidiyordum, hepsi kafama düşecekti ama son anda canımı kurtardım"

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu ifade eden esnaf Erkan Balıkçı, "Burası Eski Otogar Çarşısı, az kalsın çatının altında ölüyorduk. Buradan karşıya doğru gidiyordum ve hepsi kafama düşecekti. Son anda canımı kurtardım. Bütün eşyalarımda gitti. Yapılan kontroplak çöktü, az kalsın demirler üzerimize düşüyorlardı. Kar yağdı ve taşıyamayınca çöktü" dedi.

Aynı çarşı içerisinde bulunan 2 sokağın çatısının çöktüğünü söyleyen esnaf Atilla Parlak, "Kar yağdı ve çatıda kaldıramayınca çöktü. Kardan dolayı bir kısmı çöker diye düşünürken demirleriyle birlikte çöktü. Şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma olmadı. En son 4 yıl önce böyle kar yağmıştı, çatı kara dayanmadı. Ufak bir kar yağdı ve ona dayanmadı. İki sokaktaki çatılar çöktü" ifadelerini kullandı. - HATAY