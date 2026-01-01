Haberler

Kar kütlesini taşıyamayan plastik çatının yerle bir olmasıyla korku dolu anlar yaşadılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış ve kar yağışı nedeniyle prefabrik çarşının plastik çatısı çöktü. Olayda yaralanan olmadı, esnaf durumu şans eseri atlattı.

Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte biriken kar kütlesini taşıyamayan prefabrik çarşısının plastik çatısı yıkıldı. Çatının yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken olayda yaralanan olmadı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Antakya ilçesi eski otogar mevkiinde bulunan prefabrik çarşının çatısı da karla kaplandı. Kar kütlesini taşıyamayan plastik çatı, yerle bir oldu. Çatının yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı.

"Buradan karşıya doğru gidiyordum, hepsi kafama düşecekti ama son anda canımı kurtardım"

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu ifade eden esnaf Erkan Balıkçı, "Burası Eski Otogar Çarşısı, az kalsın çatının altında ölüyorduk. Buradan karşıya doğru gidiyordum ve hepsi kafama düşecekti. Son anda canımı kurtardım. Bütün eşyalarımda gitti. Yapılan kontroplak çöktü, az kalsın demirler üzerimize düşüyorlardı. Kar yağdı ve taşıyamayınca çöktü" dedi.

Aynı çarşı içerisinde bulunan 2 sokağın çatısının çöktüğünü söyleyen esnaf Atilla Parlak, "Kar yağdı ve çatıda kaldıramayınca çöktü. Kardan dolayı bir kısmı çöker diye düşünürken demirleriyle birlikte çöktü. Şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma olmadı. En son 4 yıl önce böyle kar yağmıştı, çatı kara dayanmadı. Ufak bir kar yağdı ve ona dayanmadı. İki sokaktaki çatılar çöktü" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı

Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü