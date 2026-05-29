Osmaniye'de araçlar ve evler sular altında kaldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Deliçay Deresi taştı. Sel suları sahil kesiminde park halindeki araçları sürükleyerek denize taşıdı. Araç sahipleri büyük panik yaşarken, ekipler hasar tespit ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Deliçay Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkına neden olan sel suları, sahil kesiminde park halinde bulunan araçları sürükleyerek denize doğru taşıdı.

Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası Deliçay Deresi taştı. Taşkınla birlikte sahil bölgesinde bulunan bazı araçlar sel sularına kapılarak denize kadar sürüklendi. Olayın ardından araç sahipleri büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar, çekici desteğiyle araçlarını denizden çıkarmayı başarırken, site içerisinde mahsur kalan araç sahipleri ise su seviyesinin düşmesini bekledi. Sel nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kendi imkanlarıyla denizden aracını çıkardığını söyleyen Yaşar Can, "Sabah saat 10.30 sıralarında sel oldu. İlk başta baktığımda araç su içindeydi sonra deniz içine aldı. Denizde araç savrulurken kıyıya vurdu. Biz de aracımızı kıyıdan çektik. Sel suları site içerisinde olan aracımızı alarak denize götürdü. Kendi imkanlarımızla aracımızı çektik. Aracın son durumu arkada görünüyor" diye konuştu.

"Bayram tatili için gelmiştik"

Tatil sitesini içerisinde 2 aracının mahsur kaldığını söyleyen Akif Algın, "Bayram merasimi için Dörtyol'a geldik. Sabah saat 10 ila 11 arası ansızın fırtına ve yağış başladı. Yan duvarımız yıkıldı ve 2 aracım vardı ama sele kapıldı. Ne yaptıysak araçlarımızı selden çıkaramadı. Her yer yıkıldı ve 15 aracımız sular altın kaldı. Araçlarımızın birkaçı denizden çıkarıldı. Bu afet çok kötü oldu. Allah yardımcımız olsun. Araçlarımız site içerisinde selde kaldı ve suyun çekilmesini bekliyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
