Hatay'da Sıcak Hava Yılanları Evlere Sokağa Çıkardı

Hatay'da Sıcak Hava Yılanları Evlere Sokağa Çıkardı
Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ve Kırıkhan ilçelerinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sürüngenler evlere girmeye başladı. İtfaiye ekipleri, iki farklı evdeki yılanları yakalayarak zarar vermeden doğaya bıraktı.

Hatay'da 2 farklı eve giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay'da sürüngenler insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyorlar. Erzin ve Kırıkhan ilçesinde havaların sıcak olması sebebiyle yerleşim yerlerinde görülen yılanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, her 2 evdeki yılanı da yakalayarak zarar vermeden doğaya bıraktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
