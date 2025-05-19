Hatay'da Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim onarak yanan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Fiat Tofaş marka otomobil, alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa