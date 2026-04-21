Dörtyol'da tırın motorunda yangın çıktı
Hatay'da otoyolda seyir halindeyken motor kısmı alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının büyümesi önlendi ve araçta soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangın; Payas-Dörtyol istikameti otoyol üzerinde yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, aracı sarmadan kontrol altına alınırken, olayın ardından tırda soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı