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Erzin'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Erzin'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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