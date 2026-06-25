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İskendurun'da otomobil yangını

İskendurun'da otomobil yangını
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanan otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta hasar oluştu.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; İskenderun ilçesinde Sakarya Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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