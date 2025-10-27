Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan bir otomobil itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ancak otomobil yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halindeyken alevlere teslim olan 31 U 0732 plakalı otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa