Antakya'da otomobilin motorundan alevler yükseldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın; Antakya ilçesinde Karaksı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı