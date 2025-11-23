Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde hasar oluştu.

Yangın, Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu. - HATAY