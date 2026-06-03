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Hassa'da yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

Hassa'da yanan minibüs kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alevlenen minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Hassa ilçesinde Tiyek Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki minibüsün motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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