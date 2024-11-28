Hatay'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Hatay'da Adana - Hatay otoyolu üzerinde seyir halindeki bir SEAT marka otomobilin motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu.
Yangın, Adana - Hatay otoyolu Payas mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki SEAT marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. - HATAY