Hatay'daki sel ve heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Hatay'da aşırı yağışla birlikte yaşanan sel ve heyelan afetinde 3 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşanan heyelanda çöken evdeki Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antakya -Samandağ yolunda yaşanan çökmeyle birlikte aracı çöken alana düşen sürücü hayatını kaybetti. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde sel felaketinde kaybolan Ş.K. isimli vatandaşın ise cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Öte yandan Samandağ ilçesinde sel sularına kapılan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Heyelanın çökerttiği evde yaşayan anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 yaşındaki çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı