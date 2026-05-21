Haberler

Hatay'daki sel ve heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Hatay'da aşırı yağışla birlikte yaşanan sel ve heyelan afetinde 3 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşanan heyelanda çöken evdeki Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antakya -Samandağ yolunda yaşanan çökmeyle birlikte aracı çöken alana düşen sürücü hayatını kaybetti. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde sel felaketinde kaybolan Ş.K. isimli vatandaşın ise cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Öte yandan Samandağ ilçesinde sel sularına kapılan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Heyelanın çökerttiği evde yaşayan anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 yaşındaki çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

Anlık CHP Genel Merkezi'nin önü
CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

CHP’de kritik gece: Partililer valizleri ile geldi

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti