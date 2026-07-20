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Antakya'da Asi Nehri kenarında sazlık yangını

Antakya'da Asi Nehri kenarında sazlık yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarında çıkan sazlık alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri kenarında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara yayılmasını önledi. Yangın, yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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