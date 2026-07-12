Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü günlerdir süren hayat mücadelesini kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Temmuz'da şarampole devrilip ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 64 yaşındaki Aziz Vurak, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada 7 kişi yaralanmıştı.
Hatay'da şarampole devrilip ağaca çarpan otomobil sürücüsü Aziz Vurak, günlerdir süren hayat mücadelesini kaybetti.
Kaza, 4 Temmuz tarihinde Kırıkhan ilçesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ADF 739 plakalı otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü 64 yaşındaki Aziz Vurak, günlerce süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Vurak'ın cenazesi Doğu Ayrancı Mahallesi'nde defnedildi. - HATAY