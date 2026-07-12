Haberler

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü günlerdir süren hayat mücadelesini kaybetti

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü günlerdir süren hayat mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Temmuz'da şarampole devrilip ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 64 yaşındaki Aziz Vurak, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada 7 kişi yaralanmıştı.

Hatay'da şarampole devrilip ağaca çarpan otomobil sürücüsü Aziz Vurak, günlerdir süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz tarihinde Kırıkhan ilçesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ADF 739 plakalı otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü 64 yaşındaki Aziz Vurak, günlerce süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Vurak'ın cenazesi Doğu Ayrancı Mahallesi'nde defnedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor

NATO'dan sonra dönmedi! Başbakan, Türkiye'de tatil yapıyor
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti