Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı saman balyaları zarar gördü.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangında yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında yaşandı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun uğraşları ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

