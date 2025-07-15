Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Saman balyaları zarar gördü.
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kumlu ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde bulunan ahırın samanlığında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına aldı. Saman balyaları zarar görürken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa