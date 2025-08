Hatay'da Sağdan Sollama Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Hatay'da önündeki aracı sağdan sollamak isteyen otomobilin, hafif ticari araçla çarpışmasıyla yaşanan kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 323. sokakta yaşandı. Trafikte seyir hainde ilerleyen otomobil, kavşakta duran otomobili sağdan sollayarak yolun karşısına geçmek istedi. Sabırsızca sağdan sollama yapan otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Araç sürücülerinin hafif yaralandığı kaza an be an kameraya yansıdı. - HATAY