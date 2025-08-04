Hatay'da Sağdan Sollama Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Hatay'da Sağdan Sollama Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı
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Reyhanlı ilçesinde, önündeki aracı sağdan sollamak isteyen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza anı kameraya yansıdı, sürücüler hafif yaralandı.

Hatay'da önündeki aracı sağdan sollamak isteyen otomobilin, hafif ticari araçla çarpışmasıyla yaşanan kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 323. sokakta yaşandı. Trafikte seyir hainde ilerleyen otomobil, kavşakta duran otomobili sağdan sollayarak yolun karşısına geçmek istedi. Sabırsızca sağdan sollama yapan otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Araç sürücülerinin hafif yaralandığı kaza an be an kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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