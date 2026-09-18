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Hatay’da sağanak yağış etkili oldu

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Hatay’da sağanak yağış etkili oldu
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Hatay’da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.

Hatay'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkilendi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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