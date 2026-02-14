Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı

Hatay'da görevli polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden 2 şahıstan birisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 11 Şubat günü İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı 2 şahıs tarafından darp edildi. Polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli 2 şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Şahıslardan; M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY