Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli bir polis memuruna kafa atan ve darp eden iki şahıstan biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklandı.
Hatay'da görevli polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden 2 şahıstan birisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay; 11 Şubat günü İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı 2 şahıs tarafından darp edildi. Polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli 2 şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Şahıslardan; M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY