Haberler

Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı

Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli bir polis memuruna kafa atan ve darp eden iki şahıstan biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklandı.

Hatay'da görevli polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden 2 şahıstan birisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 11 Şubat günü İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı 2 şahıs tarafından darp edildi. Polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli 2 şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Şahıslardan; M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı