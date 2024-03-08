Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden 520 gram skunk çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde 07 Mart tarihinde E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 520 gram Skunk ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında TCK 188. Maddeden işlem yapıldı. - HATAY