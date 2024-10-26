Hatay'da Pikap Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağında, Yayladağı istikametine giden bir pikap aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağı mevkiinde yaşandı. Yayladağı ilçesi istikametine ilerleyen 30 AAG 048 plakalı Toyota marka pikap, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araç hurdaya döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY