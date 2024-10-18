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Hatay'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen patpatta yaralanan 10 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da uçuruma devrilen patpattaki 9 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki patpat, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Hatice H., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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