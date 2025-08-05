Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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Antakya'da park halindeki BMW marka otomobilin motor kısmında çıkan yangın, beton mikseri sürücüsünün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobildeki yangın, beton mikseri sürücüsünün müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Valigöbeği mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan BMW marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden beton mikseri sürücüsü, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Alevler, mikser sürücüsünün hızlı müdahalesiyle otomobili sarmadan kontrol altına alındı.

Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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