Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobildeki yangın, beton mikseri sürücüsünün müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Valigöbeği mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan BMW marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden beton mikseri sürücüsü, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Alevler, mikser sürücüsünün hızlı müdahalesiyle otomobili sarmadan kontrol altına alındı.

Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY