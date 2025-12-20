Park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tamir atölyesinde park halindeki yolcu otobüsü yangın çıkması sonucu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan tamir atölyesinde arızalı Mercedes marka Vanyolu Seyahat'e ait yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında otobüste hasar olurken herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa