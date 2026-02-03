Haberler

Payas'ta kamyonet alevlere teslim oldu

Payas'ta kamyonet alevlere teslim oldu
Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi. - HATAY

