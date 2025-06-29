Hatay'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Yolda Kum Tepesine Saplandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kum tepesine saplandı. Kazada sürücü yaralandı ve jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da park halindeki araca çarparak yol kenarındaki kum tepesine saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşandı. 31 AAR 992 plakalı otomobil, park halindeki 31 AJV 684 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan kum tepesine saplandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa