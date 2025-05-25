Hatay'da Park Halindeki Araç Av Tüfeğiyle Kurşunlandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobil av tüfeğiyle kurşunlandı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.
Hatay'da park halindeki araç av tüfeğiyle kurşunlanarak saçmaların hedefi oldu.
Olay, Antakya ilçesi bağlı Akasya Mahallesi 143. Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerindeki boş arazide park halinde bulunan Hatice K.'ya ait otomobil av tüfeğiyle kurşunlandı. Sabah saatlerinde durumu fark eden kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri bölgeye gelerek olay yerinde incelemede bulundu. Saçmaların hedefi olan araçta maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa