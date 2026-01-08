Haberler

Kumlu'da otodan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen bir otodan hırsızlık olayı sonrasında, polisi tarafından yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık ve mühür bozma olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, olayın şüphelileri İ.Ç. ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

HATAY
