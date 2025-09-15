Hatay'da Oton Hırsızlığına Karışan 3 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen 2 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklandı, diğerine adli kontrol uygulandı. Olay yerinde çalınan eşyalar ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen 2 farklı faili meçhul otodan hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Arsuz Pirinçlik Mahallesi'nde meydana gelen 2 farklı faili meçhul otodan hırsızlık olayının şüphelileri E.T., G.T. ile B.Y. olduğu Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullanmış olduğu araçta yapılan aramada çalındığı olduğu belirlenen; 2 adet cep telefonu, 1 adet Watch saat, 1 adet erkek kol saati, 2 adet şarj adaptörü, 1 adet şarj kablosu,2 adet sırt çantası, 1 adet nevresim takımı, 1 adet araç yedek anahtar ele geçirildi.

Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen; 4 adet tornavida, 1 adet plastik çekiç, 2 adet pense, 1 adet yan keski, 4 adet İngiliz anahtarı, 1 adet manivelaya el konuldu

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E. T. ve G. T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
