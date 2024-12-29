Hatay'da Otomobil Yangını itfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin motor kısmından çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Samankaya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY