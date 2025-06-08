Hatay'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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