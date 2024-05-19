Hatay'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka araç, takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY