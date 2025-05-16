Hatay'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Hatay'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Belen ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve güvenlik kamerası görüntüleri kaza anını kaydetti.

Otomobilin takla attığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kazada otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AYH 915 plakalı otomobil, başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin takla atarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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